Шахрайські інвестиції: НКЦПФР внесла 6 компаній до чорного списку

Гривні та євро. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує боротьбу з фінансовими шахраями. Регулятор оновив список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши ще шість сумнівних компаній.

Як повідомляє прес-служба фіноргану, загалом у списку ненадійних інвесторів наразі 401 SCAM-проєкт.

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До оновленого переліку ненадійних інвестиційних проєктів увійшли:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів доступний на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".

Як розпізнати фінансове шахрайство

Нацкомісія наголошує на високих ризиках, пов'язаних з інвестуванням у компанії, діяльність яких не регулюється в Україні.

10 ключових ознак шахрайських схем

Обіцянка надприбутків. Якщо проєкт гарантує дохідність значно вищу за середні банківські ставки, це явна ознака шахрайства. Відсутність ліцензій та дозволів. Легальні інвестиційні компанії мають необхідні документи та реєстрацію у відповідних регуляторних органах. Агресивний маркетинг. Скам-проєкти часто використовують яскраву рекламу, залучають відомих блогерів і пропонують "унікальні можливості". Відсутність фізичного офісу. Якщо компанія працює виключно онлайн і не має реальних представництв, це сигнал небезпеки. Реєстрація в офшорних зонах. Багато шахрайських проєктів зареєстровані в юрисдикціях із сумнівним фінансовим контролем (Сейшели, ОАЕ, Вануату тощо). Відсутність акредитації інвестора. Надійні компанії перевіряють фінансовий стан клієнта, його кредитну історію, а скам-проєкти приймають всіх. Непрозорі біографії керівників. Якщо у менеджерів відсутня публічна історія роботи або інформація про них розмита — це ризик. Відсутність підписаних документів. Усі фінансові угоди повинні мати юридичну силу, підтверджену підписами та документами. Пропозиція залучати друзів. Сумнівні компанії використовують мережевий маркетинг для розширення своєї бази жертв. Приховування права власності. Відсутність підтверджень права власності на активи чи систематичних звітів — тривожний сигнал.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Якщо ви інвестували гроші в сумнівний проєкт і підозрюєте шахрайство, слід:

негайно звернутися до НКЦПФР та правоохоронних органів;

перевірити всі документи та контракти на відповідність законодавству;

уникати подальших переказів коштів та не передавати особисті дані.

Інвестиційні шахраї постійно вдосконалюють свої методи обману, тому важливо бути обережними. Перед тим, як вкладати гроші, варто ретельно перевірити компанію, її ліцензії та репутацію. Нацкомісія закликає українців бути уважними та користуватися офіційними ресурсами для захисту своїх фінансів.

Раніше поліція виявила шахраїв, які обдурювали людей похилого віку, надсилаючи їм посилки з біологічно активними добавками. Ошукані були змушені заплатити за товар, який не замовляли, через погрози з боку шахраїв. Аферисти виманили у людей понад 10 мільйонів гривень, використовуючи залякування судовими позовами та конфіскацією майна.

А у державному Ощадбанку закликали клієнтів не звинувачувати працівників банку в шахрайських списаннях коштів. За словами представників установи, клієнти самі несуть відповідальність за нерозголошення своїх особистих даних, які могли потрапити до рук шахраїв.