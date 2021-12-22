8 самых модных стрижек 2022 года

Изменение стиля это не простой шаг в жизни, но иногда это бывает даже полезно. Да, тренды и мода не стоят на месте, а 2022 год уже близко. Поэтому, если вы желали изменить свою прическу и войти в новый год "обновленной", этот материал для вас.

Об этом сообщает confettissimo.

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Сейчас в тренде "живые" и "естественные" на вид стрижки, отличающиеся женственностью и особым шармом. Такие же тенденции сохраняются и в мейкапе.

В 2021 году, постепенно выходят из моды экстремальные короткие женские стрижки. Такая тенденция хорошо просматривается в модельных стрижках с необычными контурами и асимметрией. Они становятся более лаконичными и элегантными.

В новом сезоне модных женских стрижек, 2022 год предлагает остановиться на средней длине волос и на игривых волнистых прядях. А главным трендом пока называют красивое идеальное каре, которое стильно преображается с актуальной асимметрией.

Короткий гладкий боб

Настоящим хитом в 2022 году стала классическая стрижка боб. Она подходит почти под любой наряд и добавляет обладательнице изысканности и соблазнительности.

Асимметричное каре

Асимметрия в этой прическе придает прическе утонченный вид и подчеркивает изысканность своей обладательницы. Вы можете выбрать как модный вариант асимметричной стрижки каре с прямой челкой, так и без него.

Пикси с удлиненной челкой

В дизайне стрижки пикси также используется асимметрия. Актуальная длина челки для этого типа пикси может быть и до подбородка. Такое сочетание в 2022 году наиболее популярное и эффектное.

Удлиненный боб

Лонг-боб это лучший вариант для фанаток средней длины волос. Это красивая стрижка, которая подходит всем, имеет множество вариантов укладки. Одна из самых популярных стрижек 2022 года среди звезд шоубизнеса.

Длинные волосы с челкой

Волнистые волосы и короткая рваная челка – это сочетание, которое стало модным в этой зиме. Эту прическу также называют "пляжные" волны. Они были актуальны в летний сезон, но в 2022 году она стала популярной в осенне-зимних образах.

Средние стрижки в стиле шегги

Шегги это лучший вариант стрижки для средней длины волос. Хорошо сочетаются с каскадом и структурированными прядями, напоминающими "пляжные" волны.

Пикси с выбритыми элементами

Брутальный вариант женской стрижки. Эта прическа не сделает свою обладательницу грубой или "не женственной". Наоборот, эта стрижка подчеркнет уверенность в себе и даст представление о наличии характера и вкуса.

Классический пикси

Классическая пикси остается ультрамодной женской стрижкой в 2022 году. С момента появления она уже стала культовой. Универсальность, простота и вариативность пикси делает ее хорошей альтернативой классическим прическам.

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