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8 наймодніших стрижок 2022 року

Мода та стиль
22 грудня 15:41
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Зараз у тренді "живі" та "природні" на вигляд стилі, що відрізняються жіночністю та особливим шармом.
8 наймодніших стрижок 2022 року

Зміна стилю це не простий крок у житті, але іноді це буває навіть корисно. Так, тренди й мода не стоять на місці, а 2022 рік вже близько. Тому, якщо ви бажали змінити свою зачіску й увійти у новий рік "оновленною", цей матеріал для вас.

Про це повідомляє confettissimo.

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Зараз у тренді "живі" та "природні" на вигляд стрижки, що відрізняються жіночністю та особливим шармом. Такі ж тенденції зберігаються й у мейкапі.

У 2021 році, поступово виходять з моди екстремальні короткі жіночі стрижки. Така тенденція добре проглядається у модельних стрижках з незвичайними контурами та асиметрією. Вони стають більш лаконічними та елегантними.

У новому сезоні модних жіночих стрижок, 2022 рік пропонує зупинитися на середній довжині волосся та на грайливих хвилястих пасмах. А головним трендом поки називають красиве ідеальне каре, яке стильно перетворюється з актуальною асиметрією.

Короткий гладкий боб

Справжнім хітом у 2022 році стала класична стрижка боб. Вона підходить майже під будь-яке вбрання й додає власниці вишуканості та спокусливості.

Асиметричне каре

Асиметрія у цій зачісці надає зачісці витончений вигляд та підкреслює вишуканість своєї володарки. Ви можете вибрати як модний варіант асиметричної стрижки каре з прямою чубчиком, так і без нього.

Піксі з подовженою чубчиком

У дизайні стрижки піксі також використовується асиметрія. Актуальна довжина чубчика для цього типу піксі може бути й до підборіддя. Таке поєднання у 2022 році найбільш популярне та ефектне.

Подовжений боб

Лонг-боб це найкращий варіант для фанаток середньої довжини волосся. Це красива стрижка, яка підходить всім, має безліч варіантів укладання. Одна з найпопулярніших стрижок 2022 року серед зірок шоубізнесу.

Довге волосся з чубчиком

Хвилясте волосся та короткий рваний чубчик –  це поєднання, яке стало модним у цієї зими. Цю зачіску також називають "пляжні" хвилі. Вони були актуальними у літній сезон, але у 2022 році вона стала популярною в осінньо-зимових образах.

Середні стрижки у стилі шеггі

Шеггі це найкращий варіант стрижки для середньої довжини волосся. Добре поєднуються з каскадом та структурованими пасмами, що нагадують "пляжні" хвилі.

Піксі з поголеними елементами

Брутальний варіант жіночої стрижки. Ця зачіска не зробить свою володарку грубою чи "не жіночною". Навпаки, ця стрижка підкреслить впевненість у собі та дасть уявлення про наявність характеру й смаку.

Класичний піксі

Класична піксі залишається ультрамодною жіночою стрижкою у 2022 році. З моменту появи вона вже стала культовою. Універсальність, простота та варіативність піксі робить її гарною альтернативою класичним зачіскам.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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