Погода в Украине 25 апреля - прогноз от Укргидрометцентра

Женщины идут по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 25 апреля, будет влажной и местами ветреной. Ожидаются сильные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 апреля

По прогнозам синоптиков, из-за атмосферного фронта, который движется с северо-запада, ночью осадки ожидаются в Волынской и Ровенской областях, а днем кратковременные дожди и грозы возможны на большей части территории страны.

Небо будет преимущественно переменно облачным. Ветер — северного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 °C. В дневные часы в западных и северных областях столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C, на остальной территории до +21...+26 °C.

Метеорологи также предупреждают о постепенном поступлении более холодных воздушных масс из северных широт, что обусловит снижение температуры в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В четверг, 25 апреля, в западных, северных и центральных регионах Украины прогнозируются грозы.

Синоптики объявили І уровень опасности — желтый.

Предупреждение о грозах в Украине 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

А по прогнозам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в Украине в течение дня 25 апреля будет колебаться в пределах +20...+27 °C.

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