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Потужна злива накрила Ужгород — місто перетворилось на Венецію

23 квітня 2025 19:07
Світлана Силенко - Редактор
Злива в Ужгороді 23 квітня — дощ потопив вулиці
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Потужна злива у середу, 23 квітня, накрила Ужгород. За годину погодні умови принесли кількаденну норму опадів.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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Потужний дощ розпочався в Ужгороді близько 16:00. 

"Місто не впоралось — окремі вулиці перетворились на справжню Венецію", — розповів Глагола.

Найбільше постраждали вулиці Кошицька та Підградська. Вода досягла рівня тротуарів, автівки пливуть, а пішоходи мусять йти по коліна у воді.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили деякі області про дощі завтра. Крім того, очікуються грози.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що вже наприкінці тижня буде похолодання та збільшення опадів.

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