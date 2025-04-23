Злива в Ужгороді 23 квітня — дощ потопив вулиці

Потужна злива накрила Ужгород — місто перетворилось на Венецію
Потужна злива у середу, 23 квітня, накрила Ужгород. За годину погодні умови принесли кількаденну норму опадів.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Злива в Ужгороді 23 квітня
Потужний дощ розпочався в Ужгороді близько 16:00.
"Місто не впоралось — окремі вулиці перетворились на справжню Венецію", — розповів Глагола.
Найбільше постраждали вулиці Кошицька та Підградська. Вода досягла рівня тротуарів, автівки пливуть, а пішоходи мусять йти по коліна у воді.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили деякі області про дощі завтра. Крім того, очікуються грози.
Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що вже наприкінці тижня буде похолодання та збільшення опадів.
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