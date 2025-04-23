Ливень в Ужгороде 23 апреля — дождь затопил улицы

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Мощный ливень в среду, 23 апреля, накрыл Ужгород. За час погодные условия принесли многодневную норму осадков.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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Ливень в Ужгороде 23 апреля

Мощный дождь начался в Ужгороде около 16:00.

"Город не справился — отдельные улицы превратились в настоящую Венецию", — рассказал Глагола.

Больше всего пострадали улицы Кошицкая и Подградская. Вода достигла уровня тротуаров, машины плывут, а пешеходы должны идти по колена в воде.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили некоторые области о дождях завтра. Кроме того, ожидаются грозы.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже в конце недели будет похолодание и увеличение осадков.