Ливень в Ужгороде 23 апреля — дождь затопил улицы

Мощный ливень накрыл Ужгород — город превратился в Венецию
Мощный ливень в среду, 23 апреля, накрыл Ужгород. За час погодные условия принесли многодневную норму осадков.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.
Ливень в Ужгороде 23 апреля
Мощный дождь начался в Ужгороде около 16:00.
"Город не справился — отдельные улицы превратились в настоящую Венецию", — рассказал Глагола.
Больше всего пострадали улицы Кошицкая и Подградская. Вода достигла уровня тротуаров, машины плывут, а пешеходы должны идти по колена в воде.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили некоторые области о дождях завтра. Кроме того, ожидаются грозы.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже в конце недели будет похолодание и увеличение осадков.
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