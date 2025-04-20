Прогноз погоди в Україні на завтра 21 квітня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 21 квітня, очікується теплою, але місцями з короткочасними дощами та грозами. Однак вже незабаром очікується похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 21 квітня

В Україні завтра буде сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до +20...+24 °C. У Криму та Приазов'ї очікується короткочасні дощі з грозами.

Погода в Україні 21 квітня. Фото: Meteopost

А у Києві буде сухо та сонячно. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть до +24 °C.

Загалом майже весь тиждень буде теплим. Температура буде +20...+24 °C.

Похолодання в Україні

Діденко розповіла, що наприкінці тижня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря.

У суботу, 26 квітня, очікується +14...+17 °C, але на півдні та сході ще побуде до +22 °C.

У неділю, 27 квітня, в Україні прогнозується +10...+16 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра у Харкові температура повітря підвищиться до +26 °C. Вдень вітер посилиться до 14 метрів на секунду.

А 19 квітня у небі Києва помітили сонячне гало. Воно відбувається внаслідок заломлення та відбиття світла в кристаликах льоду у високих шарах атмосфери.