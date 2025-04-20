Прогноз погоды в Украине на завтра 21 апреля от Наталки Диденко

В Украине вскоре похолодает — Диденко назвала точную дату
Погода в Украине завтра, 21 апреля, ожидается теплой, но местами с кратковременными дождями и грозами. Однако уже вскоре ожидается похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 апреля
В Украине завтра будет солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до +20...+24 °C. В Крыму и Приазовье ожидается кратковременные дожди с грозами.
А в Киеве будет сухо и солнечно. В столице столбики термометров будут показывать до +24 °C.
В целом почти вся неделя будет теплой. Температура будет +20...+24 °C.
Похолодание в Украине
Диденко рассказала, что в конце недели в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха.
В субботу, 26 апреля, ожидается +14...+17 °C, но на юге и востоке еще побудет до +22 °C.
В воскресенье, 27 апреля, в Украине прогнозируется +10...+16 °C.
Напомним, завтра в Харькове температура воздуха повысится до +26 °C. Днем ветер усилится до 14 метров в секунду.
А 19 апреля в небе Киева заметили солнечное гало. Оно происходит вследствие преломления и отражения света в кристалликах льда в высоких слоях атмосферы.
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