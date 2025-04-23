Погода в Україні завтра, 24 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Розігріє до +26 °C, але будуть дощі — де завтра чекати опадів
В Україні у четвер, 24 квітня, буде спекотна погода і стовпчики термометрів піднімуться до +26 °C. Однак в деяких областях завтра можливі дощі та оголошено пожежну небезпеку.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 24 квітня
Синоптики прогнозують, що 24 квітня на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу. Попри те, що тиск знижуватиметься, над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса.
Вночі опадів не передбачається, але вже вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині
короткочасні дощі, а місцями і грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8...+13 °C; вдень +21...+26 °C, а в Карпатах та на узбережжі морів +15...+20 °C.
Пожежна небезпека в Україні 24 квітня
Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку в Україні у четвер, 24 квітня.
Так, завтра у північних, центральних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Волинській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, Наталка Діденко прогнозує, що 24 квітня в Україні буде найспекотніше в Європі.
Водночас синоптик назвала дату, коли прийде похолодання та кардинально зміниться погода.
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