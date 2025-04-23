Погода в Украине завтра, 24 апреля — прогноз от Укргидрометцентра

Разогреет до +26 °C, но будут дожди — где завтра ждать осадков
В Украине в четверг, 24 апреля, будет жаркая погода и столбики термометров поднимутся до + 26 °C. Однако в некоторых областях завтра возможны дожди и объявлена пожарная опасность.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 24 апреля
Синоптики прогнозируют, что 24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада. Несмотря на то, что давление будет снижаться, над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса.
Ночью осадков не предвидится, но уже днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части
кратковременные дожди, а местами и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °C; днем +21...+26 °C, а в Карпатах и на побережье морей +15...+20 °C.
Пожарная опасность в Украине 24 апреля
Синоптики также предупреждают о пожарной опасности в Украине в четверг, 24 апреля.
Так, завтра в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, Наталка Диденко прогнозирует, что 24 апреля в Украине будет жарче всего в Европе.
В то же время синоптик назвала дату, когда придет похолодание и кардинально изменится погода.
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