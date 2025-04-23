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Разогреет до +26 °C, но будут дожди — где завтра ждать осадков

23 апреля 2025 18:36
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 24 апреля — прогноз от Укргидрометцентра
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 24 апреля, будет жаркая погода и столбики термометров поднимутся до + 26 °C. Однако в некоторых областях завтра возможны дожди и объявлена пожарная опасность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 апреля

Синоптики прогнозируют, что 24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада. Несмотря на то, что давление будет снижаться, над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса.

Ночью осадков не предвидится, но уже днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части
кратковременные дожди, а местами и грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °C; днем +21...+26 °C, а в Карпатах и на побережье морей +15...+20 °C.

Погода в Україні 24 квітня
Карта температур в Украине 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 24 апреля

Синоптики также предупреждают о пожарной опасности в Украине в четверг, 24 апреля.

Пожежна небезпека в Україні 24 квітня
Пожарная опасность в Украине на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Так, завтра в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Наталка Диденко прогнозирует, что 24 апреля в Украине будет жарче всего в Европе.

В то же время синоптик назвала дату, когда придет похолодание и кардинально изменится погода.

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