Погода в Україні 24 квітня — детальний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Тепла погода навесні. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 квітня, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Температура повітря протягом дня становитиме від +20 до +26 °C. Втім, незабаром погода в Україні знову кардинально зміниться.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Наталка Діденко попереджає, що подекуди стовпчики термометра на сонці можуть показувати завтра й до +35 °C, хоча реальна температура залишиться значно нижчою.

Температурна карта України. Фото: Wetteronline

Дощі з грозами в четвер можливі у західних областях. У другій половині дня опади ймовірні також на півночі та південному сході.

Прогноз погоди у Києві 24 квітня

У Києві очікується спекотна погода — стовпчики термометра показуватимуть близько +25...+26 °C. Більшу частину дня дощу не буде, але ввечері можлива короткочасна гроза.

Коли прийде похолодання

Наталка Діденко попередила, що вже з п'ятниці, 25 квітня, дощів побільшає. У суботу, 26 квітня, очікується помітне похолодання на заході, півночі та в центральних регіонах. А в неділю, 27 квітня, антициклон обумовить суху, але прохолодну погоду на більшості території України.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попереджала, як знизиться температура повітря цими вихідними.

Також астросиноптики попередили метеозалежних людей про магнітну бурю, яка накриє сьогодні Землю.