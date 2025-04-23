Погода в Украине 24 апреля — подробный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Теплая погода весной. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 24 апреля, Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Температура воздуха в течение дня составит от +20 до +26 °C. Впрочем, вскоре погода в Украине снова кардинально изменится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Наталка Диденко предупреждает, что местами столбики термометра на солнце могут показывать завтра и до +35 °C, хотя реальная температура останется значительно ниже.

Температурная карта Украины. Фото: Wetteronline

Дожди с грозами в четверг возможны в западных областях. Во второй половине дня осадки вероятны также на севере и юго-востоке.

Прогноз погоды в Киеве 24 апреля

В Киеве ожидается жаркая погода — столбики термометра будут показывать около +25...+26 °C. Большую часть дня дождя не будет, но вечером возможна кратковременная гроза.

Когда придет похолодание

Наталка Диденко предупредила, что уже с пятницы, 25 апреля, дождей станет больше. В субботу, 26 апреля, ожидается заметное похолодание на западе, севере и в центральных регионах. А в воскресенье, 27 апреля, антициклон обусловит сухую, но прохладную погоду на большинстве территории Украины.

Напомним, ранее Наталка Диденко предупреждала, как снизится температура воздуха в эти выходные.

Также астросиноптики предупредили метеозависимых людей о магнитной буре, которая накроет сегодня Землю.