Прогноз погоди в Україні на 23 квітня від Наталки Діденко

Злива. Фото: УНІАН

У середу, 23 квітня, в Україні встановиться по-справжньому весняна й тепла погода з літньою температурою. У більшості областей буде суха погода, проте лише у кількох західних областях країни можливі грози та зливи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 23 квітня

Наталка Діденко попередила, що у середу, 23 квітня, протягом дня температура повітря сягатиме +20...+26 °C у більшості областей. Вітер буде південного напрямку, слабкий або помірний.

Температурна карта України 23 квітня. Фото: Метеопост

Втім, синоптик попередила, що дощі з грозами очікуються в західних регіонах, окрім Тернопільської та Хмельницької областей. Увечері локальні опади ймовірні на сході — у Луганській, Донецькій областях, у Криму та в районах Дніпра. На решті території країни збережеться суха й сонячна погода.

Погода в Києві 23 квітня

У Києві 23 квітня також буде ясно та дуже тепло — до +25 °C. Така сприятлива погода триматиметься в столиці до суботи. У п’ятницю очікується дощ, який продовжиться в ніч на суботу.

Температурна карта. Фото: Wetterzentrale

Коли в Україну повернеться похолодання

А вже в неділю, 27 квітня, на поминальну неділю, дощі припиняться, знову з’явиться сонце, але повітря суттєво охолоне — вдень лише +11…+17 °C.

Наталка Діденко попереджає про можливі перепади температури та атмосферного тиску наприкінці тижня. Метеочутливим людям варто уважно стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, синоптики повідомили попередні прогнози погоди на травень. Ймовірно, місяць буде прохолодним та дощовим.

Тим часом астросиноптики склали прогноз магнітних бур на сьогодні, 22 квітня, і попередили метеозалежних.