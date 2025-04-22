Не дивуйтеся поганому самопочуттю — прогноз магнітних бур
У вівторок, 22 квітня, Землю накриє помірна магнітна буря рівня G2. За словами фахівців, буря такого рівня здатна викликати короткочасні збої в роботі енергетичних систем, впливати на якість радіозв’язку, а також порушувати навігацію. Крім того, геомагнітні коливання можуть дезорієнтувати птахів і тварин, що особливо важливо у період весняної міграції.
Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.
Магнітні бурі 22 квітня — прогноз для метеозалежних
Найбільше зміни у геомагнітному полі можуть відчути метеозалежні люди, а також особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Вони можуть стикнутися з погіршенням самопочуття — головним болем, запамороченням, слабкістю або змінами артеріального тиску.
Протягом останньої доби Сонце залишалось у стані помірної активності. Зафіксовано чотири спалахи класу С і один середньої сили спалах М1, який міг спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні планети. У вівторок геомагнітне поле коливатиметься — від спокійного стану до рівня сильного шторму. Також існуватиме ймовірність нових спалахів М-класу.
Сонячна активність на 22 квітня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 40%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
- Кількість сонячних плям — 38.
Як покращити самопочуття під час магнітної бурі
- Спробуйте більше відпочивати, зменште фізичне та емоційне навантаження.
- Уникайте стресів та конфліктних ситуацій — нервова система у цей період вразливіша.
- Пийте більше води, зменште вживання кофеїну та алкоголю.
- Намагайтеся не перевантажувати травну систему важкою їжею, віддайте перевагу легким стравам.
- Якщо приймаєте ліки проти тиску чи для серця — стежте за графіком приймання, не пропускайте дози.
- Виходьте на прогулянки, за можливості — в парк або в ліс.
- Якщо виникає головний біль або дискомфорт — провітріть приміщення, прийміть горизонтальне положення та відпочиньте.
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