Магнітні бурі 22 квітня — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 22 квітня, Землю накриє помірна магнітна буря рівня G2. За словами фахівців, буря такого рівня здатна викликати короткочасні збої в роботі енергетичних систем, впливати на якість радіозв’язку, а також порушувати навігацію. Крім того, геомагнітні коливання можуть дезорієнтувати птахів і тварин, що особливо важливо у період весняної міграції.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Найбільше зміни у геомагнітному полі можуть відчути метеозалежні люди, а також особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Вони можуть стикнутися з погіршенням самопочуття — головним болем, запамороченням, слабкістю або змінами артеріального тиску.

Протягом останньої доби Сонце залишалось у стані помірної активності. Зафіксовано чотири спалахи класу С і один середньої сили спалах М1, який міг спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні планети. У вівторок геомагнітне поле коливатиметься — від спокійного стану до рівня сильного шторму. Також існуватиме ймовірність нових спалахів М-класу.

Головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 22 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 40%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 38.

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

Спробуйте більше відпочивати, зменште фізичне та емоційне навантаження.

Уникайте стресів та конфліктних ситуацій — нервова система у цей період вразливіша.

Пийте більше води, зменште вживання кофеїну та алкоголю.

Намагайтеся не перевантажувати травну систему важкою їжею, віддайте перевагу легким стравам.

Якщо приймаєте ліки проти тиску чи для серця — стежте за графіком приймання, не пропускайте дози.

Виходьте на прогулянки, за можливості — в парк або в ліс.

Якщо виникає головний біль або дискомфорт — провітріть приміщення, прийміть горизонтальне положення та відпочиньте.

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