Не удивляйтесь плохому самочувствию — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 22 апреля, Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G2. По словам специалистов, буря такого уровня способна вызывать кратковременные сбои в работе энергетических систем, влиять на качество радиосвязи, а также нарушать навигацию. Кроме того, геомагнитные колебания могут дезориентировать птиц и животных, что особенно важно в период весенней миграции.
Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 22 апреля прогноз для метеозависимых
Больше всего изменения в геомагнитном поле могут почувствовать метеозависимые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они могут столкнуться с ухудшением самочувствия — головной болью, головокружением, слабостью или изменениями артериального давления.
В течение последних суток Солнце оставалось в состоянии умеренной активности. Зафиксировано четыре вспышки класса С и одна средней силы вспышка М1, которая могла вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Во вторник геомагнитное поле будет колебаться - от спокойного состояния до уровня сильного шторма. Также будет существовать вероятность новых вспышек М-класса.
Солнечная активность на 22 апреля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 40%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 38.
Как улучшить самочувствие во время магнитной бури
- Попробуйте больше отдыхать, уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку.
- Избегайте стрессов и конфликтных ситуаций — нервная система в этот период более уязвима.
- Пейте больше воды, уменьшите употребление кофеина и алкоголя.
- Старайтесь не перегружать пищеварительную систему тяжелой пищей, отдайте предпочтение легким блюдам.
- Если принимаете лекарства от давления или сердца — следите за графиком приема, не пропускайте дозы.
- Выходите на прогулки, по возможности — в парк или в лес.
- Если возникает головная боль или дискомфорт — проветрите помещение, примите горизонтальное положение и отдохните.
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