Магнитные бури 22 апреля — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Во вторник, 22 апреля, Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G2. По словам специалистов, буря такого уровня способна вызывать кратковременные сбои в работе энергетических систем, влиять на качество радиосвязи, а также нарушать навигацию. Кроме того, геомагнитные колебания могут дезориентировать птиц и животных, что особенно важно в период весенней миграции.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Больше всего изменения в геомагнитном поле могут почувствовать метеозависимые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они могут столкнуться с ухудшением самочувствия — головной болью, головокружением, слабостью или изменениями артериального давления.

В течение последних суток Солнце оставалось в состоянии умеренной активности. Зафиксировано четыре вспышки класса С и одна средней силы вспышка М1, которая могла вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Во вторник геомагнитное поле будет колебаться - от спокойного состояния до уровня сильного шторма. Также будет существовать вероятность новых вспышек М-класса.

Головная боль. Фото: Pexels

Солнечная активность на 22 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 40%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 38.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Попробуйте больше отдыхать, уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку.

Избегайте стрессов и конфликтных ситуаций — нервная система в этот период более уязвима.

Пейте больше воды, уменьшите употребление кофеина и алкоголя.

Старайтесь не перегружать пищеварительную систему тяжелой пищей, отдайте предпочтение легким блюдам.

Если принимаете лекарства от давления или сердца — следите за графиком приема, не пропускайте дозы.

Выходите на прогулки, по возможности — в парк или в лес.

Если возникает головная боль или дискомфорт — проветрите помещение, примите горизонтальное положение и отдохните.

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