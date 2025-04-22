Прогноз погоды в Украине на 23 апреля от Наталки Диденко

Ливень. Фото: УНИАН

В среду, 23 апреля, в Украине установится по-настоящему весенняя теплая погода с летней температурой. В большинстве областей будет сухая погода, однако, лишь в нескольких западных областях страны возможны грозы и ливни.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 апреля

Наталья Диденко предупредила, что в среду, 23 апреля, в течение дня температура воздуха будет достигать +20...+26 °C в большинстве областей. Ветер будет южного направления, слабый или умеренный.

Температурная карта Украины 23 апреля. Фото: Метеопост

Впрочем, синоптик предупредила, что дожди с грозами ожидаются в западных регионах, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. Вечером локальные осадки вероятны на востоке - в Луганской, Донецкой областях, в Крыму и в районах Днепра. На остальной территории страны сохранится сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 23 апреля

В Киеве 23 апреля также будет ясно и очень тепло - до +25 °C. Такая благоприятная погода продержится в столице до субботы. В пятницу ожидается дождь, который продолжится в ночь на субботу.

Температурная карта температурная карта. Фото: Wetterzentrale

Когда в Украину вернется похолодание

А уже в воскресенье, 27 апреля, на поминальное воскресенье, дожди прекратятся, снова появится солнце, но воздух существенно остынет — днем только +11...+17 °C.

Наталка Диденко предупреждает о возможных перепадах температуры и атмосферного давления в конце недели. Метеочувствительным людям стоит внимательно следить за самочувствием.

Напомним, синоптики сообщили предварительные прогнозы погоды на май. Вероятно, месяц будет прохладным и дождливым.

Тем временем астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на сегодня, 22 апреля и предупредили метеозависимых.