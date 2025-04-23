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На Землі очікується магнітна буря — як покращити самопочуття

23 квітня 2025 12:09
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 23 квітня — на Сонці сталися два спалахи
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 23 квітня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби активність Сонця була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 квітня 

За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один спалах класу М1,9. Такі сонячні спалахи є середніми з великих спалахів, вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 23 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 57.
Чому болить голова 23 квітня - прогноз магнітних бур
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття людини радять:

  • більше відпочивати — забезпечте собі достатньо сну, аби організм міг відновитися;
  • вживати більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
  • не забувати про помірну фізичну активність — прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати енергію;
  • пити більше води;
  • уникати стресу. 

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували короткочасні дощі та грози у деяких областях.

А за словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні температура повітря в Україні сягне +26 °C.

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