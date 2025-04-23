Магнітні бурі 23 квітня — на Сонці сталися два спалахи

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

У середу, 23 квітня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби активність Сонця була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 квітня

За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один спалах класу М1,9. Такі сонячні спалахи є середніми з великих спалахів, вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 23 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 57.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття людини радять:

більше відпочивати — забезпечте собі достатньо сну, аби організм міг відновитися;

вживати більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;

не забувати про помірну фізичну активність — прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати енергію;

пити більше води;

уникати стресу.

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