Магнітні бурі 23 квітня — на Сонці сталися два спалахи

На Землі очікується магнітна буря — як покращити самопочуття
У середу, 23 квітня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби активність Сонця була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 квітня
За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С та один спалах класу М1,9. Такі сонячні спалахи є середніми з великих спалахів, вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 23 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 57.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття людини радять:
- більше відпочивати — забезпечте собі достатньо сну, аби організм міг відновитися;
- вживати більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
- не забувати про помірну фізичну активність — прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати енергію;
- пити більше води;
- уникати стресу.
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