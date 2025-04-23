Погода сьогодні, 23 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 23 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У більшості західних областей, а вдень і в південно-східній частині країни будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це у вівторок, 22 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 23 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в більшості південних і східних областей місцями буде туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +9...+14 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, однак у західних областях і на узбережжі буде прохолодніше: +17...+22 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер із південного сходу дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура в Києві становитиме +11...+13 °С, а на Київщині — +9...+14 °С. Удень у столиці потеплішає до +23...+25 °С, а за межами регіонального центру — до +21...+26 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 23 квітня, максимальна температура повітря в більшості областей протягом дня буде +20...+26 °С. Вітер із півдня буде невеликим або помірним. Дощі, навіть із грозами, пройдуть у західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, а ввечері періодичні дощі з'являться ще й на Луганщині, Донеччині, Криму та у Дніпрі з районами. На решті території України буде суха та переважно сонячна погода.

У Києві буде сонячно та до +25 °С.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що середина тижня в Україні буде теплою. Повітря вдень прогріється до +26 °С, однак будуть грози та зливи.

Також ми повідомляли, що в Україну незабаром прийде похолодання. Це станеться вже наприкінці тижня.