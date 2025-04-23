Погода сегодня, 23 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 23 апреля, дали синоптики. Будет переменная облачность. В большинстве западных областей, а днем и в юго-восточной части страны будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом во вторник, 22 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 23 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами будет туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +9...+14 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, однако в западных областях и на побережье будет прохладнее: +17...+22 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер с юго-востока будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура в Киеве составит +11...+13 °С, а на Киевщине — +9...+14 °С. Днем в столице потеплеет до +23...+25 °С, а за пределами регионального центра — до +21...+26 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 23 апреля, максимальная температура воздуха в большинстве областей в течение дня будет +20...+26 °С. Ветер с юга будет небольшим или умеренным. Дожди, даже с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой, а вечером периодические дожди появятся еще и в Луганской, Донецкой областях, Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины будет сухая и преимущественно солнечная погода.

В Киеве будет солнечно и до +25 °С.

Ранее Наталка Диденко отметила, что середина недели в Украине будет теплой. Воздух днем прогреется до +26 °С, однако будут грозы и ливни.

Также мы сообщали, что в Украину вскоре придет похолодание. Это произойдет уже в конце недели.