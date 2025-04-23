Магнитные бури 23 апреля - на Солнце произошло две вспышки

На Земле ожидается магнитная буря — как улучшить самочувствие
В среду, 23 апреля, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G1. В течение последних суток активность Солнца была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 апреля
За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,9. Такие солнечные вспышки являются средними из крупных вспышек, они могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 23 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 57.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека советуют:
- больше отдыхать — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
- употреблять больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;
- не забывать об умеренной физической активности — прогулки на свежем воздухе помогут поддержать энергию;
- пить больше воды;
- избегать стресса.
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