Магнитные бури 23 апреля - на Солнце произошло две вспышки

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В среду, 23 апреля, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G1. В течение последних суток активность Солнца была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 апреля

За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,9. Такие солнечные вспышки являются средними из крупных вспышек, они могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 23 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 57.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека советуют:

больше отдыхать — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;

употреблять больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты;

не забывать об умеренной физической активности — прогулки на свежем воздухе помогут поддержать энергию;

пить больше воды;

избегать стресса.

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