Погода в Україні 25 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Жінки йдуть вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 25 квітня, буде вологою та подекуди вітряною. Очікуються сильні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 25 квітня

За прогнозами синоптиків, через атмосферний фронт, що рухається із північного заходу, вночі опади очікуються у Волинській та Рівненській областях, а вдень короткочасні дощі та грози можливі на більшій частині території країни.

Небо буде переважно мінливо хмарним. Вітер — північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C. У денні години в західних та північних областях стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °C, на решті території до +21…+26 °C.

Метеорологи також попереджають про поступове надходження холодніших повітряних мас з північних широт, що зумовить зниження температури в найближчі дні.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У четвер, 25 квітня, у західних, північних та центральних регіонах України прогнозуються грози.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про грози в Україні 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

А за прогнозами синоптика Наталки Діденко, температура повітря в Україні протягом дня 25 квітня коливатиметься у межах +20...+27 °C.

Також ми писали, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.