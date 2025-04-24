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Негода в Україні посилиться вже завтра — прогноз від синоптиків

24 квітня 2025 18:22
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 25 квітня — прогноз від Укргідрометцентру
Жінки йдуть вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 25 квітня, буде вологою та подекуди вітряною. Очікуються сильні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 25 квітня

За прогнозами синоптиків, через атмосферний фронт, що рухається із північного заходу, вночі опади очікуються у Волинській та Рівненській областях, а вдень короткочасні дощі та грози можливі на більшій частині території країни.

Небо буде переважно мінливо хмарним. Вітер — північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C. У денні години в західних та північних областях стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °C, на решті території до +21…+26 °C.

Метеорологи також попереджають про поступове надходження холодніших повітряних мас з північних широт, що зумовить зниження температури в найближчі дні.

погода в Україні 25 квітня
Прогноз погоди в Україні на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У четвер, 25 квітня, у західних, північних та центральних регіонах України прогнозуються грози.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий. 

Грози в Україні 25 квітня
Попередження про грози в Україні 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

А за прогнозами синоптика Наталки Діденко, температура повітря в Україні протягом дня 25 квітня коливатиметься у межах  +20...+27 °C.

Також ми писали, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.

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