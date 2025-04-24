Погода в Україні 25 квітня — очікується спека до +27 °C

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 25 квітня, очікується спекотна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +20...+27 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

За словами Діденко, завтра в Україні ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода. Максимальна позначка на термометрах становитиме +20...+27 °C.

Водночас в західній частині та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами. В більшості областей буде сухо, але увечері очікуються локальні дощі майже по всій території країни.

Температурна карта на 25 квітня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на Київщині на 25 квітня

У Києві завтра переважатиме суха погода з температурою повітря до +22...+24 °C. Але після обіду та надвечір може пройти дощ з грозою.

Прогноз погоди до кінця тижня

У суботу за холодним фронтом в області почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю температура знизиться по всій Україні — вдень буде в межах +10...+17 °C.

Температурна карта на 26 квітня. Фото: Метеопост

Температурна карта на 27 квітня. Фото: Метеопост

Вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. В неділю буде свіжа погода: вночі та вранці +2...+8 °C., вдень до +9...+14 °C, на півдні — +12...+18 °C..

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра прогнозують короткочасні дощі протягом дня.

Синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.