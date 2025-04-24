Погода в Украине 25 апреля - ожидается жара до +27 °C

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 25 апреля, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20...+27 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 25 апреля

По словам Диденко, завтра в Украине еще побудет очень теплая, даже жаркая погода. Максимальная отметка на термометрах составит +20...+27 °C.

В то же время в западной части и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами. В большинстве областей будет сухо, но вечером ожидаются локальные дожди почти по всей территории страны.

Температурная карта на 25 апреля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на Киевщине на 25 апреля

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22...+24 °C. Но после обеда и вечером может пройти дождь с грозой.

Прогноз погоды до конца недели

В субботу за холодным фронтом в области начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье температура снизится по всей Украине — днем будет в пределах +10...+17 °C.

Температурная карта на 26 апреля. Фото: Метеопост

Температурная карта на 27 апреля. Фото: Метеопост

Ночью 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве. В воскресенье будет свежая погода: ночью и утром +2...+8 °C, днем до +9...+14 °C, на юге — +12...+18 °C...

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра прогнозируют кратковременные дожди в течение дня.

Синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.