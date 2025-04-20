Погода в Україні 21-27 квітня - очікується до 28 °С

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні протягом наступного тижня, 21-27 квітня, зберігатиметься тепла погода. Температура повітря максимально підійметься до +28 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 21-27 квітня

21 квітня у всіх областях буде переважно сонячна і тепла погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +6…+13 °С;

вдень +20…+25 °С, у Приазов'ї, Криму та Карпатах +14…+19 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

22 квітня вночі у Приазов'ї, вдень місцями у Криму, Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, а також можливі грози. В інших областях день буде без опадів. Вночі та вранці місцями очікується слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8…+13 °С, на заході місцями до +16 °С;

вдень +21...+27 °С.

23 квітня на заході очікується нестійка погода у вигляді короткочасних дощів з грозами, а вдень місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с, на території решти областей без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +9…+15 °С;

вдень +23…+28 °С, на узбережжі морів та на крайньому заході +17…+22 °С.

24 квітня на більшій частині України прогнозують теплу погоду без опадів, але у північних та західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На крайньому заході вдень місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +9…+15 °С;

вдень +23…+28 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

25 квітня вночі на заході, а вдень на більшій частині України пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде переважно південно-східним, 5-10 м/с, можливі пориви до 15-17 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +10…+15 °С;

вдень +23…+28 °С, на захожі та південному сході й в Криму +13…+18 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

26 квітня під впливом циклонів по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода й дощі. Вдень значні опади місцями прогнозують на Лівобережжі країни — грози, град та сильні пориви вітру 15-20 м/с. Вітер південного напрямку із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме на заході протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, а на решті території країни:

вночі +8…+13 °С;

вдень +13…+18 °С.

27 квітня вночі у північних та східних областях будуть дощі, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, в північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3...0 °С;

вдень +6…+12 °С, на південному сході +13…+18 °С.

Нагадаємо, до Львова завтра прийде літнє тепло — термометри покажуть до +26 °С.

А в Харкові буде малохмарна погода без опадів, температура повітря на рівні +26 °C.