Погода в Украине 21-27 апреля - ожидается до 28 °С

Люди гуляют по улице. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в течение следующей недели, 21-27 апреля, будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха максимально поднимется до +28 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 21-27 апреля

21 апреля во всех областях будет преимущественно солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, днем на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +6...+13 °С;

днем +20...+25 °С, в Приазовье, Крыму и Карпатах +14...+19 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

22 апреля ночью в Приазовье, днем местами в Крыму, Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди, а также возможны грозы. В других областях день будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С, на западе местами до +16 °С;

днем +21...+27 °С.

23 апреля на западе ожидается неустойчивая погода в виде кратковременных дождей с грозами, а днем местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с, на территории остальных областей без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +9...+15 °С;

днем +23...+28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17...+22 °С.

24 апреля на большей части Украины прогнозируют теплую погоду без осадков, но в северных и западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На крайнем западе днем местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +9...+15 °С;

днем +23...+28 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

25 апреля ночью на западе, а днем на большей части Украины пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно юго-восточным, 5-10 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +10...+15 °С;

днем +23...+28 °С, на западе и юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

26 апреля под влиянием циклонов по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода и дожди. Днем значительные осадки местами прогнозируют на Левобережье страны — грозы, град и сильные порывы ветра 15-20 м/с. Ветер южного направления с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит на западе в течение суток ожидается в пределах +4...+11 °С, а на остальной территории страны:

ночью +8...+13 °С;

днем +13...+18 °С.

27 апреля ночью в северных и восточных областях будут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +3...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °С;

днем +6...+12 °С, на юго-востоке +13...+18 °С.

Напомним, во Львов завтра придет летнее тепло - термометры покажут до +26 °С.

А в Харькове будет малооблачная погода без осадков, температура воздуха на уровне +26 °C.