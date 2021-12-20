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5 модных трендов 2000-х, которые снова супер-популярны

Мода и стиль
21 декабря 06:04
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Заниженные брюки, заколки-бабочки и многое другое вернулось в моду
5 модных трендов 2000-х, которые снова супер-популярны

Новые тренды появляются каждый год и каждый сезон. Но иногда мы возвращаемся к старому, уже известному - и оно резко набирает популярность.

Новини.LIVE собрало топ-5 модных трендов из 2000-х, которые снова актуальны.

5. Заниженная талия

Ворвавшись в модный мир в начале 2000-х годов, заниженная посадка брюк и юбок стала невероятно популярной и эта мода продержалась несколько сезонов, прежде чем над девизом "стринги - это ваше лицо" начали потешаться, и считать подобные наряды безвкусицей.

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Но сейчас эта мода возвращается - прямо в зимний сезон. 

Мода 2000 годов

4. Кардиганы

Укороченные кардиганы, которые были модными среди молодежи 2000-х годов, возвращаются в гардеробы фэшн-блогеров. Их предпочитают носить на голое тело или минималистичные майки, в сочетании с миди-юбками или джинсами с низкой посадкой из пятого пункта нашего топа.

Мода 2000 годов 2

3. Спортивные костюмы

Сейчас звезда должна появляться на красной дорожке только в роскошном, безумно дорогом платье - иначе ее просто не поймут. Но всего два десятка лет назад даже Бритни Спирс или Дженнифер Лопес могли заявиться на торжественное мероприятие в спортивном костюме - а потом в нем же отправиться по магазинам.

Плюшевые спортивные олимпийки и брюки часто украшали стразами, пайетками, бабочками, логотипами и слоганами. И сейчас мода на "спортивки" постепенно возвращается к звездам.

Мода 2000 годов 3

2. Заколки-бабочки

Это не просто еще один тренд, для многих - это память о детстве. Сейчас "бабочки" снова в моде, так что смело украшайте волосы разноцветными крохами - пластиковыми и металлическими, одноцветными и украшенными камнями. 

Мода 2000 годов 4

Мода 2000 годов 5

1. Бисер, фенечки и прочие "детские" украшения

Вы точно помните старую моду на фенечки, бисерные браслеты и кольца, самодельные цепочки и огромные пластиковые кольца. Все это снова можно носить и чем больше - тем лучше! 

Мода 2000 годов 6

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  • Первый месяц зимы уже стартовал, а это значит, что пришло время задуматься над тем, в чем мы будем встречать Новый год. Впрочем, ответственно подойти стоит не только к выбору главного наряда, но и к обуви.
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Автор публикации
Игорь Гришин
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