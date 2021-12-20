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5 модних трендів 2000-х, які знову супер-популярні

Мода та стиль
21 грудня 06:04
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Занижені штани, заколки-метелики і багато іншого повернулося в моду
5 модних трендів 2000-х, які знову супер-популярні

Нові тренди з'являються щороку і кожного сезону. Але іноді ми повертаємося до старого, вже відомого - і воно різко набирає популярність.

Новини.LIVE зібрало топ-5 модних трендів з 2000-х, які знову актуальні.

5. Занижена талія

Увірвавшись в модний світ на початку 2000-х років, занижена посадка брюк і спідниць стала неймовірно популярною і ця мода протрималася кілька сезонів, перш ніж над девізом "стрінги - це ваше обличчя" почали потішатися, і вважати подібні наряди несмаком.

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Але зараз ця мода повертається - прямо в зимовий сезон. 

Мода 2000 годов

4. Кардиган

Укорочені кардигани, які були модними серед молоді 2000-х років, повертаються в гардероби фешн-блогерів. Їх вважають за краще носити на голе тіло або мінімалістичні майки, в поєднанні з міді-спідницями або джинсами з низькою посадкою з п'ятого пункту нашого топа.

Мода 2000 годов 2

3. Спортивні костюми

Зараз зірка повинна з'являтися на червоній доріжці тільки в розкішній, шалено дорогій сукні - інакше її просто не зрозуміють. Але всього два десятки років тому навіть Брітні Спірс або Дженніфер Лопес могли заявитися на урочистий захід в спортивному костюмі - а потім в ньому ж відправитися по магазинах.

Плюшеві спортивні олімпійки і штани часто прикрашали стразами, паєтками, метеликами, логотипами і слоганами. І зараз мода на "спортивки" поступово повертається до зірок.

Мода 2000 годов 3

2. Заколки-метелики

Це не просто ще один тренд, для багатьох - це пам'ять про дитинство. Зараз "метелики" знову в моді, так що сміливо прикрашайте волосся різнокольоровими крихітками - пластиковими і металевими, одноколірними і прикрашеними каменями. 

Мода 2000 годов 4

Мода 2000 годов 5

1. Бісер, фенечки та інші "дитячі" прикраси

Ви точно пам'ятаєте стару моду на фенечки, бісерні браслети і кільця, саморобні ланцюжки і величезні пластикові кільця. Все це знову можна носити і чим більше - тим краще! 

Мода 2000 годов 6

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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