Мобілізація в Україні — чи можуть затримати через відмову від повістки

Військовозобов'язаний розмовляє з представниками ТЦК та СП. Фото: suspilne.media

Другий рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких працівники ТЦК та СП регулярно вручають військовозобов'язаним чоловікам повістки. Деякі громадяни через певні причини відмовляються від отримання цього документу, в результаті чого співробітники територіальних центрів проводять їхнє затримання.

Та чи мають вони на це право? На це питання відповіла фахівчиня Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч в інтерв'ю виданню Pro Гроші.

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Так, за словами правознавиці, у представників ТЦК та СП не має повноважень затримувати військовозобов'язаних та доставляти їх до територіальних центрів. На це мають право виключно працівники Національної поліції України.

При цьому затримання можливе лише якщо особа вчинила правопорушення за ст. 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу та про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Крім того, адвокатка додала, що, якщо ви стали свідком таких злочинних дій працівників територіальних центрів комплектування, необхідно негайно звернутися до поліції. Також про такий випадок слід повідомити ДБР.

Патрулювання працівників ТЦК разом із поліцією. Фото: suspilne.media

Що робити, якщо працівники ТЦК затримують вас на вулиці

Своєю чергою адвокат Ростислав Кравець розповів, якщо співробітники ТЦК затримують чоловіка на вулиці, йому необхідно:

уточнити причини затримання;

звернутися до поліції;

попросити надати безоплатного адвоката;

повідомити про випадок до ДБР.

Правозахисник не радить сперечатися зі співробітниками військкомату і тим більше чинити їм опір.

У разі незаконного затримання та утримання у стінах військкомату варто викликати поліцію, оскільки правоохоронці зобов'язані зафіксувати викрадення громадянина.

"Необхідно вимагати приїзду слідчо-оперативної групи для фіксації вашого викрадення та незаконного утримання вас у ТЦК або будь-якому іншому приміщенні. Нехай приймають заяву і далі розбираються, яким чином ви туди потрапили, на підставі чого вас затримали", — пояснив Кравець.

Також адвокат радить відмовлятися від проходження військово-медичної комісії до прибуття безплатного адвоката.

"Вас не мають права затримувати, пхати в якийсь транспорт і везти до центру комплектації для проходження військово-медичної комісії. Це протиправні дії представників ТЦК. За це рано чи пізно вони відповідатимуть", — підкреслив Ростислав Кравець.

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