Мобилизация в Украине — могут ли задержать из-за отказа от повестки

Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Фото: suspilne.media

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП регулярно вручают военнообязанным мужчинам повестки. Некоторые граждане по определенным причинам отказываются от получения этого документа, в результате чего сотрудники территориальных центров проводят их задержание.

Но имеют ли они на это право? На этот вопрос ответила специалист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в интервью изданию Pro Гроші.

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Так, по словам правоведа, у представителей ТЦК и СП нет полномочий задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальные центры. На это имеют право исключительно работники Национальной полиции Украины.

При этом задержание возможно, только если лицо совершило правонарушение по ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службы и об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Кроме того, адвокат добавила, что, если вы стали свидетелем таких преступных действий работников территориальных центров комплектования, необходимо немедленно обратиться в полицию. Также о таком случае следует сообщить ДБР.

Патрулирование работников ТЦК вместе с полицией Фото: suspilne.media

Что делать, если работники ТЦК задерживают вас на улице

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец рассказал, если сотрудники ТЦК задерживают мужчину на улице, ему необходимо:

уточнить причины задержания;

обратиться в полицию;

попросить предоставить бесплатного адвоката (или позвонить своему адвокату);

сообщить о случае в ДБР.

Правозащитник не советует спорить с сотрудниками военкомата и тем более сопротивляться.

В случае незаконного задержания и удержания в стенах военкомата следует вызвать полицию, поскольку правоохранители обязаны зафиксировать похищение гражданина.

"Необходимо требовать приезд следственно-оперативной группы для фиксации вашего похищения и незаконного удержания вас в ТЦК или в любом другом помещении. Пусть принимают заявление и дальше разбираются, каким образом вы туда попали, на основании чего вас задержали", — пояснил Кравец.

Также адвокат советует отказываться от прохождения военно-медицинской комиссии до прибытия бесплатного адвоката.

"Вас не имеют права задерживать, совать в какой-то транспорт и везти в центр комплектации для прохождения военно-медицинской комиссии. Это противоправные действия представителей ТЦК. За это рано или поздно они будут отвечать", — подчеркнул Ростислав Кравец.

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