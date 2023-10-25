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Сотрудники ТЦК задерживают за отказ от повестки? Законно ли это и что делать

25 октября 2023 18:46
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли задержать из-за отказа от повестки
Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Фото: suspilne.media
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП регулярно вручают военнообязанным мужчинам повестки. Некоторые граждане по определенным причинам отказываются от получения этого документа, в результате чего сотрудники территориальных центров проводят их задержание.

Но имеют ли они на это право? На этот вопрос ответила специалист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в интервью изданию Pro Гроші.

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Имеют ли право работники ТЦК задерживать за отказ от повестки

Так, по словам правоведа, у представителей ТЦК и СП нет полномочий задерживать военнообязанных и доставлять их в территориальные центры. На это имеют право исключительно работники Национальной полиции Украины.

При этом задержание возможно, только если лицо совершило правонарушение по ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службы и об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Кроме того, адвокат добавила, что, если вы стали свидетелем таких преступных действий работников территориальных центров комплектования, необходимо немедленно обратиться в полицию. Также о таком случае следует сообщить ДБР.

 

Имеют ли право работники ТЦК задерживать за отказ от повестки
Патрулирование работников ТЦК вместе с полицией Фото: suspilne.media

Что делать, если работники ТЦК задерживают вас на улице

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец рассказал, если сотрудники ТЦК задерживают мужчину на улице, ему необходимо:

  • уточнить причины задержания;
  • обратиться в полицию;
  • попросить предоставить бесплатного адвоката (или позвонить своему адвокату);
  • сообщить о случае в ДБР.

Правозащитник не советует спорить с сотрудниками военкомата и тем более сопротивляться.

В случае незаконного задержания и удержания в стенах военкомата следует вызвать полицию, поскольку правоохранители обязаны зафиксировать похищение гражданина.

"Необходимо требовать приезд следственно-оперативной группы для фиксации вашего похищения и незаконного удержания вас в ТЦК или в любом другом помещении. Пусть принимают заявление и дальше разбираются, каким образом вы туда попали, на основании чего вас задержали", — пояснил Кравец.

Также адвокат советует отказываться от прохождения военно-медицинской комиссии до прибытия бесплатного адвоката.

"Вас не имеют права задерживать, совать в какой-то транспорт и везти в центр комплектации для прохождения военно-медицинской комиссии. Это противоправные действия представителей ТЦК. За это рано или поздно они будут отвечать", — подчеркнул Ростислав Кравец.

 

Раньше мы писали, должны ли украинцы добровольно идти в ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев при обновлении данных.

Также мы сообщали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой, и какой должен быть порядок действий.

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