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Працевлаштування військовозобов'язаних: на що слід звернути увагу роботодавцям

15 вересня 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Працевлаштування військовозобов'язаних: на що слід звернути увагу роботодавцям
Військові на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У ТЦК та СП пояснили, за яких умові має здійснюватися приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних чи резервістів. Там закликали роботодавців перевіряти перебування представників відповідних категорій на військовому обліку.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

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Зазначається, що роботодавець має перевіряти, чи є в чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи:

  • у військовозобов'язаних — військові квитки або тимчасові посвідчення;
  • у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Таким чином керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій й підприємств повинні дотримуватись всіх норм ведення військового обліку.

"Також наголошуємо, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом", — йдеться в повідомленні.

Звернення Львівського ТЦК та СП до роботодавців
Джерело: facebook.com/lvivobltck

Нагадаємо, що в Україні військовий квиток набув величезного значення для чоловіків. Якщо у вас немає цього документа, багато дверей можуть залишатися зачиненими: працевлаштування, навчання, укладення шлюбу тощо.

Також ми писали, що понад 500 днів в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язані українці повинні стати на військовий облік для того, щоб держава знала, який мобілізаційний резерв вона має та скільки громадян здатні стати на захист Батьківщини у разі потреби. Проте є багато українців, які досі цього не зробили. 

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