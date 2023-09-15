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Трудоустройство военнообязанных: на что следует обратить внимание работодателям

15 сентября 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Трудоустройство военнообязанных: на что следует обратить внимание работодателям
Военные на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ТЦК и СП объяснили, при каких условиях должен осуществляться прием на работу призывников, военнообязанных или резервистов. Там призвали работодателей проверять пребывание представителей соответствующих категорий на военном учете.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

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Отмечается, что работодатель должен проверять, есть ли у мужчин 18-60 лет военно-учетные документы:

  • у военнообязанных — военные билеты или временные удостоверения;
  • у призывников — удостоверение о приписке к призывным участкам.

Таким образом руководители госорганов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий должны соблюдать все нормы ведения военного учета.

"Также подчеркиваем, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе и по ведению военного учета, они несут ответственность по закону", — говорится в сообщении.

Обращение Львовского ТЦК и СП к работодателям
Источник: facebook.com/lvivobltck

Напомним, что в Украине военный билет приобрел огромное значение для мужчин. Если у вас нет этого документа, многие двери могут оставаться закрытыми: трудоустройство, обучение, заключение брака и т.д.

Также мы писали, что более 500 дней в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены через полномасштабное вторжение России. Военнообязанные украинцы должны стать на военный учет для того, чтобы государство знало, какой мобилизационный резерв у него есть и сколько граждан способны встать на защиту Родины в случае необходимости. Однако есть много украинцев, которые до сих пор этого не сделали.

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