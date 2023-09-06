Мобілізація в Україні: юрист розповів про хитрощі ВЛК

Довести, що ВЛК неправомірно визнав непридатним до служби військовозобов'язаного, майже неможливо. Фото: УНІАН

На тлі українського контрнаступу та мобілізації влада анонсувала тотальну перевірку "білобілетників". Але довести, що рішення ВЛК про непридатність до військової служби громадянина було фальшивим дуже складно, адже такий висновок робиться комісією, а не лікарем одноосібно.

Про це повідомив ТСН.ua адвокат Олег Леонтьєв.

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Які діагнози складно перевірити

За словами адвоката, потрібно зважати на кілька нюансів.

Симуляція хвороби . Наприклад, у людини всі кінцівки на місці, але в документах записано, що він ампутант. В такому випадку все очевидно.

. Наприклад, у людини всі кінцівки на місці, але в документах записано, що він ампутант. В такому випадку все очевидно. Агравація — перебільшення будь-якого симптому або хворобливого стану. Йдеться про перебільшення ступені загострення хвороби. В такому випадку довести неправомірне рішення складніше.

— перебільшення будь-якого симптому або хворобливого стану. Йдеться про перебільшення ступені загострення хвороби. В такому випадку довести неправомірне рішення складніше. Небездоганна діагностика. Є низка хвороб, діагностику яких нескладно підробити.

"Подейкують, що деякі лікарі-ортопеди вміють ставити ступню людини на рентген таким чином, щоб апарат показував, що у людини є плоска стопа. Або у людини реально є плоска стопа, а її таким чином поставили, що на рентгені виходить, що у людини все нормально", — навів приклад адвокат.

Як притягнути до відповідальності лікарів

Під час медичного огляду військово-лікарською комісією ухвалюється колективне рішення, а не одноосібне. Яким чином притягувати членів комісії до відповідальності за колективно ухвалене рішення?

"Можна виявити ступінь вини кожного, але це дуже тяжка і кропітка робота", — зазначив Олег Леонтьєв.

Раніше ми писали, що Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів. Також повідомляли про оновлений список хвороб для оцінювання придатності до військової служби.