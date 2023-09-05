Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів
Новий наказ Міноборони дає змогу мобілізувати обмежено придатних до військової служби чоловіків. Згідно з документом, дані про стан здоров'я українців отримуватимуть з електронної системи охорони здоров'я.
Нагадаємо, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 та набули чинності 25 серпня.
Де ВЛК братимуть інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних
- Військово-лікарські комісії (ВЛК) запитуватимуть інформацію в сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію, про наявність діагнозів у допризовників, призовників і військовозобов'язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щороку, перед проведенням приписки до призовних дільниць.
- У соціальних службах та органах соціального захисту запитуватимуть інформацію про інвалідність осіб.
- Медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані людей, які за останні пів року хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію та інші інфекційні захворювання.
Мета нововведень — уникнути постановки фальшивих діагнозів, які дають змогу знятися з військового обліку безпосередньо в самій ВЛК.
Які зміни відбудуться у ВЛК
- Всі ВЛК підпорядковують центральній військово-лікарській комісії, а та підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.
- Тимчасові ВЛК мають очолювати лікарі з досвідом роботи не менш як три роки у складі військово-лікарських комісій або мають підготовку з питань військово-лікарської експертизи.
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