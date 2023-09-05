Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів

ВЛК зможуть брати інформацію про військовозобов'язаних з електронної системи охорони здоров'я. Фото: УНІАН

Новий наказ Міноборони дає змогу мобілізувати обмежено придатних до військової служби чоловіків. Згідно з документом, дані про стан здоров'я українців отримуватимуть з електронної системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 та набули чинності 25 серпня.

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Де ВЛК братимуть інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних

Військово-лікарські комісії (ВЛК) запитуватимуть інформацію в сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію, про наявність діагнозів у допризовників, призовників і військовозобов'язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щороку, перед проведенням приписки до призовних дільниць.

У соціальних службах та органах соціального захисту запитуватимуть інформацію про інвалідність осіб.

Медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані людей, які за останні пів року хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію та інші інфекційні захворювання.

Мета нововведень — уникнути постановки фальшивих діагнозів, які дають змогу знятися з військового обліку безпосередньо в самій ВЛК.

Які зміни відбудуться у ВЛК

Всі ВЛК підпорядковують центральній військово-лікарській комісії, а та підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.

Тимчасові ВЛК мають очолювати лікарі з досвідом роботи не менш як три роки у складі військово-лікарських комісій або мають підготовку з питань військово-лікарської експертизи.

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