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Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів

5 вересня 2023 11:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Міноборони придумало, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК для ухилянтів
ВЛК зможуть брати інформацію про військовозобов'язаних з електронної системи охорони здоров'я. Фото: УНІАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Новий наказ Міноборони дає змогу мобілізувати обмежено придатних до військової служби чоловіків. Згідно з документом, дані про стан здоров'я українців отримуватимуть з електронної системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 та набули чинності 25 серпня.

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Де ВЛК братимуть інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних

  • Військово-лікарські комісії (ВЛК) запитуватимуть інформацію в сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію, про наявність діагнозів у допризовників, призовників і військовозобов'язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щороку, перед проведенням приписки до призовних дільниць.
  • У соціальних службах та органах соціального захисту запитуватимуть інформацію про інвалідність осіб.
  • Медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані людей, які за останні пів року хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію та інші інфекційні захворювання.

Мета нововведень — уникнути постановки фальшивих діагнозів, які дають змогу знятися з військового обліку безпосередньо в самій ВЛК.

Які зміни відбудуться у ВЛК

  • Всі ВЛК підпорядковують центральній військово-лікарській комісії, а та підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.
  • Тимчасові ВЛК мають очолювати лікарі з досвідом роботи не менш як три роки у складі військово-лікарських комісій або мають підготовку з питань військово-лікарської експертизи.

Раніше юрист розповів, чи справді можливо повернути ухилянтів з-за кордону. Також ми писали, хто та які повістки отримає у вересні 2023 року.

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