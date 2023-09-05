Минобороны придумало, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК для уклонистов

ВВК смогут брать информацию о военнообязанных из электронной системы здравоохранения. Фото: УНИАН

Новый приказ Минобороны позволяет мобилизовать ограниченно пригодных для военной службы мужчин. Согласно документу, данные о состоянии здоровья украинцев будут получать из электронной системы здравоохранения.

Напомним, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

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Военно-врачебные комиссии (ВВК) будут запрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация, о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

В социальных службах и органах социальной защиты будут запрашивать информацию об инвалидности лиц.

Медучреждения будут передавать в ТЦК и СП данные людей, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями.

Цель новшеств — избежать постановки фальшивых диагнозов, позволяющих сняться с военного учета непосредственно в самой ВВК.

Какие изменения произойдут в ВВК

Все ВВК подчиняют центральной военно-врачебной комиссии, которая подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.

Временные ВВК должны возглавлять врачи с опытом работы не менее трех лет в составе военно-врачебных комиссий или имеют подготовку по военно-врачебной экспертизе.

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