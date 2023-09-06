Мобилизация в Украине: юрист рассказал о хитростях ВЛК

Мобилизация в Украине: юрист рассказал о хитростях ВВК
На фоне украинского контрнаступления и мобилизации власти анонсировали тотальную проверку "белобилетчиков". Но доказать, что решение ВВК о непригодности к военной службе гражданина было фальшивым очень сложно, ведь такое заключение делается комиссией, а не врачом единолично.
Об этом сообщил ТСН.ua адвокат Олег Леонтьев.
Какие диагнозы сложно проверить
По словам адвоката, нужно учитывать несколько нюансов.
- Симуляция болезни. К примеру, у человека все конечности на месте, но в документах записано, что он ампутант. В таком случае все очевидно.
- Аггравация — преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Речь идет о преувеличении степени обострения болезни. В таком случае доказать неправомерное решение сложнее.
- Небезупречная диагностика. Есть ряд болезней, диагностику которых несложно подделать.
"Поговаривают, что некоторые врачи-ортопеды умеют ставить ступню человека на рентген таким образом, чтобы аппарат показывал, что у человека есть плоская стопа. Или у человека реально есть плоская стопа, а его таким образом поставили, что на рентгене получается, что у человека все нормально", — привел пример адвокат.
Как привлечь к ответственности врачей
Во время медицинского осмотра военно-врачебной комиссией принимается коллективное решение, а не единоличное. Как привлекать членов комиссии к ответственности за коллективно принятое решение?
"Можно выявить степень вины каждого, но это очень тяжелая и кропотливая работа", — отметил Олег Леонтьев.
Ранее мы писали, что Минобороны придумало, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК для уклонистов. Также сообщалось об обновленном списке болезней для оценки пригодности к военной службе.