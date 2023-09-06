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Мобилизация в Украине: юрист рассказал о хитростях ВВК

6 сентября 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: юрист рассказал о хитростях ВЛК
Доказать, что ВВК неправомерно признала непригодным к службе военнообязанного, почти невозможно. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

На фоне украинского контрнаступления и мобилизации власти анонсировали тотальную проверку "белобилетчиков". Но доказать, что решение ВВК о непригодности к военной службе гражданина было фальшивым очень сложно, ведь такое заключение делается комиссией, а не врачом единолично.

Об этом сообщил ТСН.ua адвокат Олег Леонтьев.

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Какие диагнозы сложно проверить

По словам адвоката, нужно учитывать несколько нюансов.

  • Симуляция болезни. К примеру, у человека все конечности на месте, но в документах записано, что он ампутант. В таком случае все очевидно.
  • Аггравация — преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Речь идет о преувеличении степени обострения болезни. В таком случае доказать неправомерное решение сложнее.
  • Небезупречная диагностика. Есть ряд болезней, диагностику которых несложно подделать.

"Поговаривают, что некоторые врачи-ортопеды умеют ставить ступню человека на рентген таким образом, чтобы аппарат показывал, что у человека есть плоская стопа. Или у человека реально есть плоская стопа, а его таким образом поставили, что на рентгене получается, что у человека все нормально", — привел пример адвокат.

Как привлечь к ответственности врачей

Во время медицинского осмотра военно-врачебной комиссией принимается коллективное решение, а не единоличное. Как привлекать членов комиссии к ответственности за коллективно принятое решение?

"Можно выявить степень вины каждого, но это очень тяжелая и кропотливая работа", — отметил Олег Леонтьев.

Ранее мы писали, что Минобороны придумало, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК для уклонистов. Также сообщалось об обновленном списке болезней для оценки пригодности к военной службе.

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