Мобілізація в Україні — коли можна не приходити до ТЦК за повісткою

Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 50 років і надалі отримуватимуть повістки для уточнення даних, за якими мають явитися до ТЦК та СП у зазначені дату та час.

Проте є певні поважні причини, які дозволяють чоловікам не явитися до територіального центру. Докладніше про них поговоримо далі в матеріалі.

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Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачено відповідальності, міститься в постанові Кабміну від 28.07.2010 р. №673.

Під час воєнного стану такими підставами є:

Хвороба, яка не дозволяє самостійно рухатися, пересуватися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або батьками дружини (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд). Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.

Причини неявки до ТЦК — адвокат вказав на важливий нюанс

Відомий український адвокат Роман Сімутін повідомив, що цим переліком Кабмін "свідомо ускладнює людям життя".

"Вважаю, що обмежуючи вичерпний перелік лише трьома випадками, Кабмін свідомо ускладнює людям життя. Адже що, як ви, наприклад, не прибули до ТЦК, бо в дорозі зламався автобус? Або ви стали учасником ДТП чи свідком і залишилися для проведення слідчих дій? А якщо помер хтось із рідних і тому подібне? То невже це не може бути визнано поважною причиною? Тож не ведіться на вичерпний перелік від Кабміну, а оцінюйте випадки, виходячи з обставин", — зазначив адвокат.

Раніше ми повідомляли, чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному, який має відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть притягнути до відповідальностічоловіків за неявку до ТЦК, якщо викликали без повістки.

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