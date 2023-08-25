Мобилизация в Украине — когда можно не приходить в ТЦК за повесткой

Сотрудники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 50 лет будут получать повестки для уточнения данных, по которым должны явиться в ТЦК и СП в указанные дату и время.

Однако есть определенные уважительные причины, позволяющие мужчинам не явиться в территориальный центр. Более подробно о них поговорим дальше в материале.

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Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28.07.2010 г. №673.

Во время военного положения такими основаниями являются:

Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться, передвигаться. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или родителями жены (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход). Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.

Причины неявки в ТЦК — адвокат указал на важный нюанс

Известный украинский адвокат Роман Симутин сообщил, что этим перечнем Кабмин "сознательно усложняет людям жизнь".

"Считаю, что ограничивая исчерпывающий перечень лишь тремя случаями, Кабмин сознательно усложняет людям жизнь. Ведь что, как вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий?" А если умер кто-то из родных и тому подобное? Неужели это не может быть признано уважительной причиной? Так что не ведитесь на исчерпывающий перечень от Кабмина, а оценивайте случаи, исходя из обстоятельств", — отметил адвокат.

Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, могут ли привлечь к ответственности мужчин за неявку в ТЦК, если вызвали без повестки.

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