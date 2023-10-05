Мобілізація в Україні — коли можливе затримання при врученні повістки

Співробітник ТЦК та СП вручає повістку. Фото: google.com

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають в Україні вже другий рік, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Це може відбуватися у будь-якому місці. Після вручення документа громадянин може бути вільним, явитися до ТЦК він має у зазначену в повістці дату. Та не рідко чоловіків затримують під час процесу вручення й силою доставляють до територіальних центрів.

Чи дійсно працівники ТЦК мають право затримувати чоловіків і за яких обставин це може відбуватися, розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

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За словами правознавця, співробітники ТЦК мають право затримувати громадян лише спільно з поліціянтами. При цьому виключно за умови, що було скоєне певне правопорушення.

Також затримувати людей мають право патрулі, до складу яких входять представники Нацполіції та військові Нацгвардії.

"Вони повинні бути призначені наказом коменданта. Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", – пояснює фахівець.

Маринич підкреслює, якщо людина не вчиняла правопорушення або якийсь злочин, а просто відмовилася від повістки її не мають право затримувати. Навіть якщо під час розмови з представниками ТЦК вона поводила себе агресивно.

Адвокат зазначає, якщо чоловік опинився у такій ситуації, то одного дзвінка адвокату буде мало. Обов'язково необхідно звертатися зі скаргою в кілька органів, зокрема в Міноборони та ДБР.

"Якщо трапляється подібне затримання без скоєння злочину, скаржитись на дії працівників поліції в першу чергу можна в ДБР — Державне бюро розслідувань. Також можна звертатися і в поліцію залежно від того, який склад працює: чи тільки ТЦК, чи це ТЦК і поліція одночасно. У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", — підсумовує Антон Маринич.

Раніше ми писали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому та який має бути порядок дій.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Також ми розповідали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження.