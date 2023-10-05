Мобилизация в Украине — когда возможно задержание при вручении повестки

Сотрудник ТЦК и СП вручает повестку. Фото: google.com

Во время действия военного положения и общей мобилизации, продолжающиеся в Украине уже второй год, военнообязанные мужчины получают повестки. Это может происходить в любом месте. После вручения документа гражданин может быть свободным, явиться в ТЦК он должен в указанную в повестке дату. Нередко мужчин задерживают во время процесса вручения и силой доставляют в территориальные центры.

Действительно ли работники ТЦК имеют право задерживать мужчин и при каких обстоятельствах это может происходить, рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

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По словам правоведа, сотрудники ТЦК имеют право задерживать граждан только совместно с полицейскими. При этом исключительно при условии совершения определенного правонарушения.

Также задерживать людей вправе патрули, в состав которых входят представители Нацполиции и военные Нацгвардии.

"Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", — объясняет специалист.

Маринич подчеркивает, если человек не совершал правонарушения или какое-либо преступление, а просто отказался от повестки его не вправе задерживать. Даже если при разговоре с представителями ТЦК он вел себя агрессивно.

Адвокат отмечает, что если мужчина оказался в такой ситуации, то одного звонка адвокату будет мало. Обязательно необходимо обращаться с жалобой в несколько органов, в частности, в Минобороны и ДБР.

"Если случается подобное задержание без совершения преступления, жаловаться на действия сотрудников полиции в первую очередь можно в ДБР — Государственное бюро расследований. Также можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: только ТЦК или это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", — заключает Антон Маринич.

Раньше мы писали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

Напомним, мы сообщали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы рассказывали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое слаживание.