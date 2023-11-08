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Юрист пояснив, чи будуть повістки приходити у Дії

8 листопада 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Юрист пояснив, чи будуть повістки приходити у Дії
Співробітник військкомату сидить за комп'ютером. Фото: novynarnia.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Юрист та голова Чугуївської групи із захисту прав Роман Лихачов розповів про нюанси, пов'язані із запуском електронної бази військовозобов'язаних "Оберіг". Ця система включатиме персональні відомості про громадян, які підлягають військовій службі, включаючи їх професійний досвід, сімейний статус та медичні дані.

Про це повідомляє Медіацентр.

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За інформацією від влади, базу вже заповнено на 90%. Мета створення цієї бази — спростити процес управління інформацією про військовозобов'язаних. Через спеціалізований електронний особистий кабінет кожен військовозобов'язаний зможе переглядати і, за необхідності, коригувати свої особисті дані. Але це не означає, що повістка буде надсилатися через додаток "Дія".

За словами Лихачова, цей процес поки що не відрегульований законодавчо. Існуюча судова практика вказує, що людина вважається повідомленою не з отримання повідомлення в електронній формі, але тільки після того, як вона фактично її прочитає.

Підтвердити факт ознайомлення людини з повідомленням буває складно, і через це суди часто скасовували рішення про притягнення до відповідальності за неявку до військкомату, оскільки не могли бути впевнені, що людина дійсно отримала повістку. Зараз система, що дозволяє блокувати банківські картки за неявку до військкомату, також відсутня.

Введення особистих електронних кабінетів спрощує багато процедур. Наразі Територіальні центри комплектування (ТЦК) зможуть оперативно перевіряти наявність відстрочок чи факти ухилення від служби, не вимагаючи постійного подання документів від громадян.

Крім того, Лихачов згадав, що Міністерства оборони та цифрової трансформації шукають способи боротьби з корупцією та іншими неправомірними діями у ТЦК, і в цьому контексті вони обговорюють концепцію "смартмобілізації".

Що таке смартмобілізація

Смартмобілізація передбачає, що військовозобов'язані самі вибиратимуть спеціалізацію в армії, що стане значним стимулом для багатьох, хто раніше не хотів служити через невизначеність щодо майбутньої ролі у військових структурах. Наприклад, якщо хтось прагне стати оператором безпілотників, він зможе пройти необхідні етапи відбору та спрямувати свої зусилля саме у цьому напрямі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що завдяки пілотному проєкту "смартмобілізація" від Мінцифри та Міноборони України мобілізовані громадяни зможуть обирати собі спеціальність у ЗСУ. Водночас у поліції прокоментували інформацію про те, чи набиратимуть до ЗСУ українських ув'язнених.

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