Стало известно, кого из военнообязанных мужчин выпустят за границу в ноябре

Украинский пограничник на посту. Фото: ГПСУ

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен. Для того чтобы мужчина, подлежащий призыву, мог попасть за границу, он должен иметь для этого соответствующие основания.

Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также:

Основания для пересечения границы военнообязанными

На основании профессии выехать из Украины могут:

военные в отпуск - при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, и сопровождают лиц с инвалидностью;

члены корабельных экипажей, если они направляются к работе на морских судах или судах внутреннего плавания;

работники железной дороги;

авиационный персонал для командировки или обучения;

водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью, тренеры, спортивные судьи и другие специалисты.

Для помощи ВСУ военнообязанный может уехать за границу, если он:

водитель-волонтер, перевозящий грузы для ВСУ или гуманитарку;

деятель культуры, собирающий средства на благотворительность и представляющий Украину на международной арене;

спортсмен или тренер, участвующий в международных официальных соревнованиях.

По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам имеют право на выезд за границу военнообязанные, которые:

сами обладают инвалидностью;

имеют жену или мужа из лиц с инвалидностью, и сопровождают таковых для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из своих родителей, или родителей жены или мужа в качестве лиц с инвалидностью I или II группы, и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность I или II группы;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие или находящиеся в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

Право на выезд за границу сохраняют госслужащие.

Отметим, что для выезда за границу во время военного положения военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет должен документально подтвердить наличие основания. Выезжающий по состоянию здоровья соответствующие документы может взять в ТЦК СП, другие категории должны обратиться в гражданские органы и учреждения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что благодаря пилотному проекту "смарт-мобилизация" от Минцифры и Минобороны Украины мобилизованные граждане смогут выбирать себе специальность в ВСУ. В то же время в полиции прокомментировали информацию о том, будут ли набирать в ВСУ украинских заключенных.