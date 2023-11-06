Стало відомо, кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді

Український прикордонник на посту. Фото: ДПСУ

Згідно з українським законодавством, під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Для того, щоб чоловік, який підлягає призову, міг потрапити за кордон, він повинен мати для цього відповідні підстави.

Про це повідомляє 24 канал.

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Підстави для перетину кордону військовозобов'язаними

На підставі професії виїхати з України можуть:

військові у відпустку — за наявності документів про дозвіл з військової частини;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, та супроводжують осіб з інвалідністю;

члени корабельних екіпажів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах або суднах внутрішнього плавання;

працівники залізниці;

авіаційний персонал для відрядження чи на навчання;

водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренери, спортивні судді та інші фахівці.

Для допомоги ЗСУ військовозобов'язаний може виїхати за кордон, якщо він:

водій-волонтер, який перевозить вантажі для ЗСУ чи гуманітарку;

діяч культури, який збирає кошти на благодійність та представляє Україну на міжнародній арені;

спортсмен або тренер, який бере участь у міжнародних офіційних змаганнях.

За станом здоров'я та сімейними обставинами мають право на виїзд за кордон військовозобов'язані, які:

самі мають інвалідність;

мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю, і супроводжують таких для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину, яка має інвалідність I чи II групи;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають або перебувають у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.

Право на виїзд за кордон зберігають також держслужбовці.

Наголосимо, що для виїзду за кордон під час воєнного стану військовозобов'язаний чоловік від 18 до 60 років має документально підтвердити наявність підстави. Той, хто виїздить за станом здоров'я, відповідні документи може взяти в ТЦК СП, інші категорії мають звернутися до цивільних органів та установ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що завдяки пілотному проєкту "смарт-мобілізація" від Мінцифри та Міноборони України мобілізовані громадяни матимуть змогу обирати собі спеціальність у ЗСУ. Водночас у поліції прокоментували інформацію про те, чи набиратимуть у ЗСУ українських ув'язнених.