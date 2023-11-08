Юрист объяснил, будут ли повестки приходить в Дії

Сотрудник военкомата сидит за компьютером. Фото: novynarnia.com

Юрист и глава Чугуевской группы по защите прав Роман Лихачев расскзал о нюансах, связанных с запуском электронной базы военнообязанных "Оберіг". Эта система будет включать в себя персональные сведения о гражданах, подлежащих военной службе, включая их профессиональный опыт, семейный статус и медицинские данные.

Об этом сообщает Медиацентр.

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По информации от властей, база уже заполнена на 90%. Цель создания этой базы — упростить процесс управления информацией о военнообязанных. Через специализированный электронный личный кабинет, каждый военнообязанный сможет просматривать и, при необходимости, корректировать свои личные данные. Но это не означает, что повестка будет высылаться через приложение "Дія".

По словам Лихачева, данный процесс пока не отрегулирован законодательно. Существующая судебная практика указывает, что человек считается уведомленным не с момента получения уведомления в электронной форме, но только после того, как он фактически его прочитает.

Подтвердить факт ознакомления человека с уведомлением бывает сложно, и из-за этого суды часто отменяли решения о привлечении к ответственности за неявку в военкомат, так как не могли быть уверены в том, что человек действительно получил повестку. В настоящее время система, позволяющая блокировать банковские карты за неявку в военкомат, также отсутствует.

Введение личных электронных кабинетов упрощает многие процедуры. Теперь Территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут оперативно проверять наличие отсрочек или факты уклонения от службы, не требуя постоянного предъявления документов от граждан.

Кроме того, Лихачев упомянул, что министерства обороны и цифровой трансформации ищут способы борьбы с коррупцией и другими неправомерными действиями в ТЦК, и в этом контексте они обсуждают концепцию "смартмобилизации".

Что такое смартмобилизация

Смартмобилизация предполагает, что военнообязанные сами будут выбирать специализацию в армии, что станет значительным стимулом для многих, кто ранее не желал служить из-за неопределенности относительно будущей роли в военных структурах. Например, если кто-то стремится стать оператором беспилотников, он сможет пройти необходимые этапы отбора и направить свои усилия именно в этом направлении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что благодаря пилотному проекту "смарт-мобилизация" от Минцифры и Минобороны Украины мобилизованные граждане смогут выбирать себе специальность в ВСУ. В то же время в полиции прокомментировали информацию о том, будут ли набирать в ВСУ украинских заключенных.