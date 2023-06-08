Переведення до іншої частини або підрозділа ЗСУ - поради юриста

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб Збройних сил України

Не всі мобілізовані потравляють до тої частини, де їм хотілося б служити. У такому випадку військовослужбовці подають заяву про переведення в іншу частину або підрозділ, і їм залишається лише сподіватися, що їхнє прохання буде задоволено. Іноді цей процес може тягнутися місяцями.

Новини.LIVE звернулися до керуючого партнера юридичної компанії Winner, адвоката Ігоря Яська, щоб дізнатися, як має діяти військовослужбовець у такій ситуації

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Все залежить від командира

Військовослужбовець може подати заяву про переведення з однієї частини або місцевості в іншу за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК, за сімейними обставинами, у разі службової необхідності, у разі проведення організаційних заходів або за висновком службової характеристики, каже юрист.

"Але справа в тому, що тут грає роль суб’єктивний фактор. Рішення про переведення військовослужбовця приймає його командир. А для командира надання такого дозволу є правом, а не обов'язком. Тобто документ можуть навіть не розглянути", — попередив Ігор Ясько.

За його словами, виключенням є лише випадки, коли військовослужбовець має висновок ВЛК щодо обмеженої придатності до служби або якщо змінився стан здоров’я членів його сім’ї і вони потребують догляду через непрацездатність чи хворобу.

Куди скаржитися, якщо командир не згоден на переведення

У разі відмови Ясько рекомендує військовослужбовцям спробувати подати скаргу до Міністерства оборони, Генерального штабу або Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"Однак строки такого переведення не регламентуються законодавством", — зазначив адвокат.

Раніше Ігор Ясько роз’яснив, у яких випадках закон дозволяє відмовитися від отримання повістки та кого цього літа не призвуть до ЗСУ.

Також юрист розповів, коли можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби та де вони служитимуть.

Нагадаємо, у травні цього року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону, що розширює перелік підстав, за якими українські військовослужбовці можуть звільнитися зі служби.