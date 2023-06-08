Перевод в другую часть или подразделение ВСУ - советы юриста

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб Вооруженных Сил Украины

Не все мобилизованные попадают в ту часть, где им хотелось бы служить. В таком случае военнослужащие подают заявление о переводе в другую часть или подразделение, и им остается только надеяться, что их просьба будет удовлетворена. Иногда этот процесс может длиться месяцами.

Новини.LIVE обратились к управляющему партнеру юридической компании Winner, адвокату Игорю Ясько, чтобы узнать, как должен действовать военнослужащий в такой ситуации

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Все зависит от командира

Военнослужащий может подать заявление о переводе из одной части или местности в другую по состоянию здоровья согласно заключению ВЛК, по семейным обстоятельствам, в случае служебной необходимости, в случае проведения организационных мероприятий либо по заключению служебной характеристики, говорит юрист.

"Но дело в том, что здесь играет роль субъективный фактор. Решение о переводе военнослужащего принимает его командир. А для командира предоставление такого разрешения является правом, а не обязанностью. То есть документ могут даже не рассмотреть", — предупредил Игорь Ясько.

По его словам, исключением являются случаи, когда военнослужащий имеет заключение ВЛК относительно ограниченной пригодности к службе либо если изменилось состояние здоровья членов его семьи и они нуждаются в уходе из-за нетрудоспособности или болезни.

Куда жаловаться, если командир не согласен на перевод

В случае отказа Ясько рекомендует военнослужащим попытаться подать жалобу в Министерство обороны, Генеральный штаб или Военную службу правопорядка в ВСУ.

"Однако сроки такого перевода не регламентируются законодательством", — отметил адвокат.

Ранее Игорь Ясько разъяснил, в каких случаях закон разрешает отказаться от получения повестки и кого этим летом не призовут в ВСУ.

Также юрист рассказал, когда могут мобилизовать ограниченно пригодных к военной службе и где они будут служить.

Напомним, в мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, расширяющий перечень оснований, по которым украинские военнослужащие могут уволиться со службы.