Чи можуть вручити повістку між магістратурою та бакалавратом

Студенти та абітурієнти ХНУ ім. В.Каразіна. Фото: facebook.com/Karazin.University

Згідно з законом, студенти під час навчання не призиваються на військову службу. Однак якщо ви бажаєте продовжити освіту після бакалаврату, у вашому житті виникає період, коли ви формально на деякий час перестаєте бути студентом.

Чи можуть вручити повістку людині, яка закінчила бакалаврат і вступає до магістратури, Новини.LIVE запитали в адвоката Ігоря Яська, керуючого партнера юридичної компанії Winner.

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Відстрочка для студентів

Як зазначає Ясько, у цьому питанні є дві сторони — вік і статус людини.

"Відразу зазначу, що зараз ми говоримо лише про закон — бо на практиці зустрічаються непоодинокі випадки порушення працівниками ТЦК прав призовників і військовозобов’язаних. А згідно з законом, відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані — здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", — зазначив юрист.

Таким чином, у той період, коли людина ще не є або вже перестала бути студентом, вона не має підстав для відстрочки.

"У період між закінченням ступеня бакалавра і початком навчання на ступінь магістра є два місяці, протягом яких хлопець може отримати повістку для уточнення даних до місцевого ТЦК та СП, до якого він прикріплений як призовник — якщо він не закінчував спеціальну кафедру і не проходив строкову службу", — підкреслив Ясько.

Призовник чи військовозобов’язаний?

Адвокат нагадує, що призовник та військовозобов’язаний – це два різних статуси. Значна частина українських студентів перебувають у статусі призовників.

"Це важливий нюанс, адже у ТЦК ведуть два окремих обліки — призовників і військовозобов’язаних. До 27 років (а якщо президент підпише зміни до закону, ухвалені Верховною Радою — до 25 років) чоловіки, які не проходили строкову службу або її альтернативи, перебувають у реєстрі призовників і мають так зване "приписне", а не військовий квиток", — пояснив Ігор Ясько.

Він підкреслює, що це різні правові категорії, і мобілізувати примусово можуть лише тих осіб, які мають статус військовозобов’язаних, про що зазначено як в законі, так і в Указі про загальну мобілізацію.

Коли студент стає військовозобов’язаним

Статус призовника чоловіки отримують з того року, у якому їм виповнилося 17. У цей момент вони отримують приписку до призовних дільниць в ТЦК та СП, що підтверджується приписним посвідченням

"Якщо у призовника немає відстрочки, він призивається на строкову службу, а після її закінчення отримує статус військовозобов’язаного. Або ж він стає військовозобов’язаним після закінчення військових кафедр у ВНЗ або після досягнення граничного віку, визначеного законом (27 років, або, згідно, з новим законом, 25 років)", — роз’яснив Ясько.

Для того, щоб перейти у новий статус, призовник має пройти ВЛК та отримати новий військово-обліковий документ — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. І лише після цього він вважається військовозобов’язаним і вже може бути примусово мобілізованим, наголошує юрист.

Повістку вручать, але не мобілізують

Таким чином, наприклад, 21-річний абітурієнт, який вступає після бакалаврату до магістратури і при цьому не проходив строкову службу, не закінчував військову кафедру та має статус призовника, не може бути примусово мобілізованим до лав ЗСУ за загальною мобілізацією.

"Але він може отримати повістку до ТЦК для уточнення даних, оскільки тимчасово втратив відстрочку від призову на строкову службу (вона наразі не проводиться, а отже чоловік залишиться в статусі призовника до настання граничного віку перебування на такому обліку)", — підкреслив Ясько.

Раніше Ігор Ясько пояснив, кого не можуть мобілізувати у 2023 році.

Також юристи розповіли, що робити, якщо повістку вручили людині з інвалідністю.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні змінилися правила проходження ВЛК.