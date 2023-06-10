Чи можна мобілізувати чиновників та депутатів - що каже закон

79-та окрема десантно-штурмова бригада. Фото: dshv.mil.gov.ua

В Україні триває загальна мобілізація, але призвати до військової служби можна не всіх. Адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, представники яких професій не підлягають мобілізації.

Подробиці

Як пояснив юрист, за законом не можуть бути мобілізовані наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники. Але щоби бути звільненими від мобілізації, вони мають працювати за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки в наукових установах і організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти.

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"Також заброньовані працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, закріплена бронь за працівниками певних підприємств, установ та організацій. Крім того, бронь мають народні депутати України", — додав Ігор Ясько.

Мобілізація жінок

Найближчі три роки жінки не підлягатимуть обов'язковій мобілізації, нагадує юрист.

"Але після 2026 року жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних", — зазначив Ясько.

Нагадаємо, раніше Ігор Ясько розповів, коли можуть мобілізувати обмежено придатних та чи можуть вручити повістку абітурієнту, який вступає до вишу цього року.

Також юристи роз’яснили, кому не можна вручати повістку на вулиці та що загрожує за відмову від мобілізації під час воєнного стану.

Крім того, Новини.LIVE розповіли, як треба діяти тим, кого намагаються мобілізувати, незважаючи на наявність відстрочки.