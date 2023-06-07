Чи можуть мобілізувати абітурієнтів під час вступної кампанії - роз'яснення юриста

Лекція у виші. Фото: google.com

Незважаючи на війну, в Україні розпочинається вступна кампанія. Як і минулого року, українські старшокласники вступатимуть до вишів за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Водночас в країні триває загальна мобілізація. Чи можуть вручити повістку абітурієнту, який вступає до вишу цього літа, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

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Повістка для абітурієнта

За словами юриста, теоретично абітурієнт може отримати повістку — адже мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок.

"Але тут є питання: куди студент вступив, скільки йому років, є він призовником чи військовозобов’язаним — бо це різні поняття. Наприклад, в Указі Президента "Про загальну мобілізацію" та у Законі про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про призов військовозобов'язаних, резервістів, а не призовників", — каже Ясько.

Студент і відстрочка

При цьому юрист нагадує, що право на відстрочку надається студентам лише на час навчання (протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів), якщо мають підтверджуючі документи.

"Тобто студенту, якій закінчив балакаврат і є абітурієнтом до магістратури, можуть вручити повістку для уточнення даних і розбиратися з ним далі уже в ТЦКСП", — пояснив Ігор Ясько.

Примусова мобілізація

Також Ясько нагадав, що існує важливий нюанс: чоловіки призовного віку та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу (для жінок — службу за контрактом) і не мають статусу військовозобов’язаних.

"Але вони можуть добровільно підписати контракт", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, якими можуть бути наслідки зменшення віку призовників з 27 до 25 років.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому цього року треба негайно стати на військовий облік та як правильно оформити відстрочку в ТЦК.