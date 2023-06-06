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Ще більше українців будуть мобілізовані: адвокат прокоментував рішення ВР

6 червня 2023 17:51
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні 2023 — адвокат пояснив, як ВР вирішила призвати більше чоловіків
Загальна мобілізація в Україні 2023. Фото: Міноборони
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Як відомо, в кінці травня Верховна Рада України прийняла рішення зменшити вік призовників з 27 до 25 років. Таким чином це дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс українського війська.

Проте не всі українці згодні з таким рішенням. Й мобілізація молодих людей з 25 років викликає занепокоєння. Це питання підняв й адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі. Він пояснив, якими можуть наслідки цього кроку.

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За словами правознавця, парламент за поданням прем'єра Дениса Шмигаля вніс зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", і це дасть змогу мобілізувати значно більшу кількість громадян, а саме молодих людей.

Адвокат зауважив, що в Україні під час воєнного стану скасували призов на строкову службу. Раніше до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здебільшого направляли чоловіків з 27-річного віку. 

Та відтепер особам від 25 років можуть вручати повістки з направленням до ТЦК та СП. Надалі після проходження ВЛК їх можуть призвати на військову службу. 

"Ваших дітей від 25 років зможуть зупиняти на вулицях, відправляти до військкоматів, навіть якщо вони ніде не служили, і мобілізувати одразу до військової частини", —  каже адвокат.

 

Важливо 

В Україні продовжується запекла повномасштабна війна з країною-агресоркою росією. Ворог цинічний та безжальний і лише усі разом ми можемо його подолати. 

Важливо розуміти, що вручення повістки — це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Проте Україна цивілізована країна, яка не відправляє своїх громадян на фронт без належної підготовки. Кожен мобілізований проходить відповідне навчання

Пам'ятаймо, що обов'язком кожного українця є захищати свою Батьківщину. 

Раніше ми писали, яких змін щодо мобілізації слід очікувати цього літа та кого призиватимуть з 1 червня у першу чергу. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно подати до ТЦК та СП документи на відстрочення від мобілізації. 

Також ми розповідали, що правозахисник Ігор Шавров назвав категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. 

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