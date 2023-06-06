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Еще больше украинцев будут мобилизованы: адвокат прокомментировал решение ВР

6 июня 2023 17:51
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — адвокат объяснил, как ВР решила призвать больше мужчин
Общая мобилизация в Украине 2023. Фото: Минобороны
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Как известно, в конце мая Верховная Рада Украины приняла решение снизить возраст призывников с 27 до 25 лет. Таким образом, это дает возможность увеличить мобилизационный ресурс украинской армии.

Однако не все украинцы согласны с таким решением. И мобилизация молодых людей с 25 лет вызывает беспокойство. Этот вопрос поднял и адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube канале. Он объяснил, какими могут быть последствия этого шага.

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По словам правоведа, парламент по представлению премьера Дениса Шмыгаля внес изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", и это позволит мобилизовать значительно большее количество граждан, а именно молодых людей.

Адвокат отметил, что в Украине во время военного положения отменили призыв на срочную службу. Раньше в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в основном направляли мужчин с 27-летнего возраста.

А теперь лицам от 25 лет могут вручать повестки с направлением в ТЦК и СП. В дальнейшем после прохождения ВЛК они могут быть призваны на военную службу.

"Ваших детей от 25 лет смогут останавливать на улицах, отправлять в военкоматы даже если они нигде не служили, и мобилизовать сразу в воинскую часть", — говорит адвокат.

 

Важно

В Украине продолжается ожесточенная полномасштабная война со страной-агрессорской россией. Враг циничен и безжалостен, и только все вместе мы можем его преодолеть.

Важно понимать, что вручение повестки — это не автоматический билет на войну, а, прежде всего, актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Однако Украина — цивилизованная страна, которая не отправляет своих граждан на фронт без должной подготовки. Каждый мобилизованный проходит соответствующее обучение.

Помните, что обязанностью каждого украинца является защищать свою Родину.​​​

Ранее мы писали, каких изменений в мобилизации следует ожидать этим летом и кого будут призывать с 1 июня в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, как правильно подать в ТЦК и СП документы на отсрочку от мобилизации.

Также мы говорили, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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