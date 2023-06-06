Мобилизация в Украине 2023 — адвокат объяснил, как ВР решила призвать больше мужчин

Еще больше украинцев будут мобилизованы: адвокат прокомментировал решение ВР
Как известно, в конце мая Верховная Рада Украины приняла решение снизить возраст призывников с 27 до 25 лет. Таким образом, это дает возможность увеличить мобилизационный ресурс украинской армии.
Однако не все украинцы согласны с таким решением. И мобилизация молодых людей с 25 лет вызывает беспокойство. Этот вопрос поднял и адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube канале. Он объяснил, какими могут быть последствия этого шага.
По словам правоведа, парламент по представлению премьера Дениса Шмыгаля внес изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", и это позволит мобилизовать значительно большее количество граждан, а именно молодых людей.
Адвокат отметил, что в Украине во время военного положения отменили призыв на срочную службу. Раньше в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в основном направляли мужчин с 27-летнего возраста.
А теперь лицам от 25 лет могут вручать повестки с направлением в ТЦК и СП. В дальнейшем после прохождения ВЛК они могут быть призваны на военную службу.
"Ваших детей от 25 лет смогут останавливать на улицах, отправлять в военкоматы даже если они нигде не служили, и мобилизовать сразу в воинскую часть", — говорит адвокат.
Важно
В Украине продолжается ожесточенная полномасштабная война со страной-агрессорской россией. Враг циничен и безжалостен, и только все вместе мы можем его преодолеть.
Важно понимать, что вручение повестки — это не автоматический билет на войну, а, прежде всего, актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Однако Украина — цивилизованная страна, которая не отправляет своих граждан на фронт без должной подготовки. Каждый мобилизованный проходит соответствующее обучение.
Помните, что обязанностью каждого украинца является защищать свою Родину.
Ранее мы писали, каких изменений в мобилизации следует ожидать этим летом и кого будут призывать с 1 июня в первую очередь.
Напомним, мы сообщали, как правильно подать в ТЦК и СП документы на отсрочку от мобилизации.
Также мы говорили, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.